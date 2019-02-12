اونلاين | لايف الاهلي والنصر ديربي السعودية بث سريع

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تنتظر جماهير الكرة السعودية مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين الأهلي والنصر في لقاء قمة ناري سوف يقام مساء الثلاثاء والموافق 12 فبراير 2019 وذلك يأتي ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

- موعد مباراة الأهلي والنصر اليوم:

سيلتقي فريق أهلي جدة مع النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" وذلك مساء الثلاثاء في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:20 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:20 بتوقيت دولة الإمارات.

- تقديم المباراة:

ستكون مباراة نارية بين الطرفين فكل فريق يحاول انتزاع الثلاث نقاط من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي وعلى الرغم من الظروف التي مر بها الفريقين إلا أنهما مازالا متواجدين في المربع الذهبي وفارق النقاط ليس كبير مع الهلال متصدر جدول الترتيب.

فريق النصر يتواجد في المركز الثاني بجدول الترتيب وفي رصيده 40 نقطة أي فارق 6 نقاط فقط مع المتصدر ويدخل لقاء الأهلي وعينه على تحقيق الثلاث نقاط على أمل أن يكون الفارق أقل في حالة أيضاً تعثر الهلال، وكانت إدارة النصر قد دعمت الصفوف بصفقات قوية من بينها البرازيلي مايكون مدافع جلطة سراي وعبدالله الخيبري نجم منتخب السعودية.

أما فريق الأهلي سيدخل بقيادة مدربه الجديد خورخي فوساتي الذي جاء خلفاً للتشيلي بابلو جويدي، ويحتل حالياً الفريق المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة ويحاول تقليل الفارق مع النصر لنقطة واحدة في حالة الفوز بالديربي.

- التشكيل المتوقع للفريقين:

فريق النصر:

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: جوليانو فيكتور، كريستيان راموس، برونو أوفيني، سلطان الغنام

خط الوسط: حمد آل منصور، بيتروس، يحيى الشهري، نور الدين أمرابط

خط الهجوم: أحمد موسى، عبد الرزاق حمد الله

فريق أهلي جدة:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، باولو دياز، محمد آل فتيل، سعيد المولد

خط الوسط: خواردو، جوزيف دي سوزا، حسين المقهوي، عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: دجانيني تفاريس، عمر السومة

- القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر:

ستكون مباراة أهلي جدة مع النصر في الجولة الـ20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين مذاعة عبر قناة KSA SPORTS HD 1 بصوت المعلق المتميز فهد العتيبي وقنوات دوري بلس وتطبيقها على الهواتف الذكية وجوي TV بصوت المتميز أحمد النفيسة.

مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر:

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