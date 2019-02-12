تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة مان يونايتد ضد بي اس جي

التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادي مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان جاءت كالتالي، دافيد دي خيا فى حراسة المرمى - لوك شاو - كريس سمولينج - فيكتور لينديلوف - آشلي يونج - بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - آندير هيريرا - جيسي لينجارد - آنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد.

في حين ضمت التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادي باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد كلاً من، جيانلويجي بوفون فى حراسة المرمى - بريسنيل كيمبيمبي - تياجو سيلفا - تيلو كيهرير - خوان بيرنات - جوليان دراكسلر - ماركينيوس - آنخيل دي ماريا - داني ألفيش- كيليان مبابي - إيريك تشوبو موتينج.

وصعد باريس سان جيرمان لدور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.

ويسعى مانشستر يونايتد لمواصلة تألقه تحت قيادة المدرب المؤقت "سولشاير" حيث لم يتذوق الفريق مرارة الهزيمة منذ حضور النجم النرويجي في جميع المسابقات، فيما تعادل بمباراة واحدة في 11 لقاء.

فى حين يتطلع باريس سان جيرمان للخروج من معقل مانشستر يونايتد بنتيجة إيجابية يحافظ على أثرها على آماله في بلوغ الدور ربع النهائي قبل خوض مباراة الإياب بملعب "حديقة الأمراء" في السادس من مارس المقبل.