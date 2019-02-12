شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: الجبلاية لا علاقة لها بغياب جماهير الأهلى عن المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الجبلاية لا علاقة لها بغياب جماهير الأهلى عن المباريات، موضحا أن هذا الملف يحتاج موافقات واشتراطات أمنية.

أضاف مجاهد خلال تصريحاته لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر :" الأهلى تقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة للكاف وتم تسليمها باليد" مبديا استغرابه من فتح واقعة تونس والاعتداء على حافلة الأهلى وإصابة هشام محمد لاعب الفريق فى الوقت الحالى".

تابع مجاهد :" الحديث عن تكافؤ الفرص فى ملف الجماهير لا يوجد ما يبرره متسائلا هل اتحاد الكرة يمنع الاهلى من الجمهور أم الامن والجبلاية ليس لها علاقة بغياب جماهير الاهلى عن مباريات الدوري".

أردف مجاهد :" بيانات الأهلى الأخيرة كانت لمخاطبة الجماهير وليس اتحاد الكرة، لافتا إلى أن كل مسئول لا بد أن يعرف ما عليه لوأد الاحتقان وعدم اللعب على مشاعر الجماهير والأزمة لا تحتاج لتدخل الدولة".