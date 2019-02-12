شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى لوزارة الرياضة للإعلان عن المعرض الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر مساء اليوم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفى للإعلان عن المعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية والصحية مارس 2019، بمشاركة نخبة من المسئولين والمستثمرين فى قطاع الرياضة وعدد من الإعلاميين.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر مساء غدٍ بمركز التعليم المدنى بالجزيرة .

يذكر أن المؤتمر كان من المقرر أن يٌعقد أمس الأحد، إلا أنه تم تأجيله نظرًا لانشغال وزير الرياضة بزيارة مفاجئة مع رئيس الوزراء لتفقد عدد من المشروعات فى أسوان، ليقام المؤتمر غدًا