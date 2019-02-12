اتحاد الكرة: لا شأن لوزير الرياضة بمصير الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أشرف صبحي وزير الرياضة لا شأن له بمصير الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى الأنباء المثارة حول إمكانية إلغاء المسابقة عارية تمامًا من الصحة.

وقال عبدالغني، في تصريحات هاتفية لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار" الثلاثاء: "نريد القضاء على هذه الإشاعات وعدم تناول تلك الأخبار، قلنا في أكثر من مناسبة سابقة أنه لا مساس بالدوري".

وأضاف: "نعرف من البداية أن النسخة الجارية من الدوري استثنائية، ورفضنا كاتحاد كرة القدم مقترح إقامة الدوري على مجموعتين، وكنا نعلم أنه لن ينتهي قبل بطولة أمم إفريقيا التي ستنظمها مصر".

وأكد: "لدينا واجب وطني قوي لإنجاح بطولة الأمم الإفريقية القادمة على الأبواب بعد ثلاثة أشهر، وستكون واجهتنا أمام العالم، لذلك يجب أن نتكاتف جميعًا مع أجهزة الدولة بعدم تناول تلك الشائعات".

وأكمل: "لن نسير وراء السوشيال ميديا التي تستهدف الإثارة دائما".

وأتم عضو الجبلاية تصريحاته قائلا: "ما العلاقة بين وزير الرياضة وإلغاء الدوري؟ أشرف صبحي ليس له شأن بهذا الأمر".

يُذكر أن تصريحات منسوبة لفرج عامر رئيس سموحة ترددت خلال الساعات الماضية بشأن إبلاغه من وزارة الرياضة باحتمالية إلغاء الدوري، قبل أن يؤكد أشرف صبحي وزير الرياضة أنه لا مساس بالمسابقة.