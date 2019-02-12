رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 12/ 2/ 2019 والقنوات الناقلة والمعلقين.. عودة الشامبيونزليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 12/ 2/ 2019 والقنوات الناقلة والمعلقين.. عودة الشامبيونزليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد من مباريات من العيار الثقيل اليوم الثلاثاء والموافق 12/ 2/ 2019 حيثُ ستبدأ مواجهات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما يشهد اليوم مباريات قوية في دوري أبطال أفريقيا بالجولة الرابعة من دور المجموعات حيثُ يلتقي النادي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر الثلاثاء.

وفيما يلي نرصد لكم عبر تقرير موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة والمعلقين:

دوري أبطال أوروبا:

- روما × بورتو:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين: حسن العيدروس وحفيظ دراجي

- مانشستر يونايتد × باريس سان جيرمان:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي

الدوري الأوروبي:

- فنربخشة × زينيت سانت بطرسبرج:

اليوم في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD

دوري أبطال أفريقيا:

- سيمبا × الأهلي:

اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق المصري علي محمد علي

- الترجي × أورلاندو بييراتس:

اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت رؤوف خليف

- حوريا × بلاتينيوم:

اليوم في تمام الساعة الـ3:00 وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق أحمد عبده

- أسيك ميموزا × صن داونز:

اليوم في تمام الساعة الـ 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت محمد الكواليني

- الإفريقي التونسي × مازيمبي الكونغولي:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت نوفل الباشي

- شبيبة الساورة × فيتا كلوب:

اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD بصوت المعلق عادل خلو

- الوداد المغربي × لوبي ستارز:

اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق جواد بده

الدوري السعودي:

- الهلال × القادسية:

اليوم في تمام الساعة الـ5:10 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport 2 HD بصوت فارس عوض

- الأهلي × النصر:

اليوم في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport 1 HD بصوت فهد العتيبي

دوري الخليج العربي:

- الوصل × بني ياس:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة دبي الریاضية 1 HD