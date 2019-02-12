رياضة | تشيلسي يفاجيء " ساري" بعد فضيحة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يفاجيء " ساري" بعد فضيحة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح استمرار ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي في منصبه الحالي محل شك لدى البعض عقب النتائج السلبية الأخيرة للفريق في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وسقط أول أمس تشيلسي بسداسية نظيفة على ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي في مباراة كارثية من ناحية النتيجة والمستوى السيء للبلوز فنياً.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن مستقبل ساري أصبح تحت المحك! وأن تشيلسي أخبروا المدرب الايطالي إن تحقيق الدوري الأوروبي والتأهل للأبطال من خلالها أهم من كأس الرابطة وكأس الاتحاد الانجليزي وأن الخروج من البطولة ستعني الإقالة.

‏وزعمت الصحيفة البريطانية أن هناك اتجاه داخل تشيلسي بالإبقاء على الإيطالي ساري حتى الصيف لكن إن ساءت النتائج خلال هذا الشهر سيقيلونه ويعينون مساعده زولا كمدرب مؤقت.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن بعض الأسماء المرشحة لتدريب تشيلسي حال إقالة ساري من بينها؛ زين الدين زيدان ولوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق ونونو مدرب وولفرهامبتون الحالي.