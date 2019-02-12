رياضة | بالتردد.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتردد.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف مانشستر يونايتد على ملعبه فريق باريس سان جيرمان وذلك مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات مباريات ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

- موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان:

وسيلتقي مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان على الأولد ترافورد في ليلة شامبيونزليج عظيمة وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات.

- تقديم المباراة:

تأهل فريق باريس سان جيرمان لدور ثمن النهائي بعدما تصدر مجموعته برصيد 11 نقطة حيث فاز 3 وتعادل 2 وخسر لقاء وحيد في المجموعة التي ضمت فرق؛ ليفربول ونابولي وريد ستار الصربي.

وتخطى فريق مانشستر يونايتد دور المجموعات بعدما حل في المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف يوفنتوس صاحب الصدارة وكان الشياطين قد فازوا في 3 مباريات وتعادل لقاء وحيد وخسر مباراتين.

وستكون مباراة الإياب بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يوم 6 مارس على ملعب حديقة الأمراء في لقاء ناري وحاسم بين بطلي انجلترا وفرنسا.

تاريخ مواجهات الفريقين:

ويذكر فأن فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لم يسبق لهما أن تقابلا معاً في مواجهات مباشرة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع:

- مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو، كريس سمولينج، فيكتور لينديلوف، آشلي يونج

الوسط: بول بوجبا، نيمانيا ماتيتش، آندير هيريرا، جيسي لينجارد

الهجوم: آنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد

- باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

الدفاع: بريسنيل كيمبيمبي، تياجو سيلفا، تيلو كيهرير

الوسط: خوان بيرنات، جوليان دراكسلر، ماركينيوس، آنخيل دي ماريا، داني ألفيش

الهجوم: كيليان مبابي، إيريك تشوبو موتينج

- القنوات الناقلة لمباراة باريس ومانشستر يونايتد:

وسيتم نقل مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق المميز عصام الشوالي.

وهناك عدة قنوات مفتوحة ستنقل مباراة باريس واليونايتد نرصدها لكم عبر الخليج 365 الرياضي بالتردد:

1- قناة BT Sport 2 وهي على القمر الصناعي Astra أفقي ومعدل الترميز 220000 التشفير فيديو جارد والتردد 12515

2- قناة RMC Soprt 1 عبر القمر الصناعي Telecom 2C والتردد هو 12522 عمودي ومعدل الترميز 29950

3- القناة المجرية M4 Sport عبر القمر الصناعي Eutelsat W1 عبر التردد 11958 ومعدل الترميز 27500 ومعدل التصحيح 3/4 التشفير هو كوناكس

4- القناة الصربية Arena Sport 1 عبر القمر الصناعي Astra 3A عبر التردد 11798 أفقي ومعدل الترميز 30000

5- القناة البلجيكية club RTL عبر القمر الصناعي Astra ومعدل الترميز 12722 والترميز هو 23500