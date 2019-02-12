رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 12 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 12 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون مشاهدو كرة القدم عالمياً على موعد مع مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وذلك مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات مباريات ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان على الأولد ترافورد في ليلة شامبيونزليج عظيمة وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تأهل لدور ثمن النهائي بعدما تصدر مجموعته برصيد 11 نقطة حيث فاز 3 وتعادل 2 وخسر لقاء وحيد في المجموعة التي ضمت فرق؛ ليفربول ونابولي وريد ستار الصربي.

أما فريق مانشستر يونايتد تمكن من تخطي دور المجموعات بعدما حل في المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف يوفنتوس صاحب الصدارة وكان الشياطين قد فازوا في 3 مباريات وتعادل لقاء وحيد وخسر مباراتين.

وستلعب مباراة الإياب بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يوم 6 مارس على ملعب حديقة الأمراء في لقاء ناري وحاسم بين بطلي انجلترا وفرنسا.

ويذكر فأن فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لم يسبق لهما أن تقابلا معاً في مواجهات مباشرة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتوقع أن يلعب مانشستر يونايتد بقيادة سولسكاير بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو، كريس سمولينج، فيكتور لينديلوف، آشلي يونج

الوسط: بول بوجبا، نيمانيا ماتيتش، آندير هيريرا، جيسي لينجارد

الهجوم: آنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد

أما باريس بقيادة توماس توخيل قد يلعب بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

الدفاع: بريسنيل كيمبيمبي، تياجو سيلفا، تيلو كيهرير

الوسط: خوان بيرنات، جوليان دراكسلر، ماركينيوس، آنخيل دي ماريا، داني ألفيش

الهجوم: كيليان مبابي، إيريك تشوبو موتينج

وسيتم نقل مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق المميز عصام الشوالي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في الشامبيونزليج الأوروبي عبر البث المباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي.