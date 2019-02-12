رياضة | موعد مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي النصر لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد نظيره الأهلي مساء اليوم الثلاثاء ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي فريق النصر مع الأهلي على ملعب مدينة الرياضية المجمعة "الجوهرة المشعة" وذلك مساء الثلاثاء في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:20 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ8:20 بتوقيت دولة الإمارات.

ويحتل حالياً نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 40 نقطة حيثُ لعب حتى الآن 19 مباراة وتمكن من الفوز في 12 مباراة وتعادل 4 مباريات وخسر 3 مواجهات.

أما فريق الأهلي يتواجد حالياً في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة ويطمع في حصد الثلاث نقاط على أمل المنافسة على المركز الثاني كما أنه لعب 19 مباراة وفاز 11 مباراة وتعادل 3 وخسر 5 مباريات.

وستكون مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة KSA SPORTS HD 1 بصوت المعلق المتميز فهد العتيبي وقنوات دوري بلس وتطبيقها على الهواتف الذكية بصوت المتميز أحمد النفيسة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر في الدوري السعودي للمحترفين عبر موقع الخليج 365 الرياضي.