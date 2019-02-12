شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يعادل أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق ولفرهامبتون مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف واحد لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، في ختام الجولة 26 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
أحرز هدف نيوكاسل يونايتد اللاعب إسحق هايدن في الدقيقة 56، وتعادل ولفرهامبتون عن طريق اللاعب ويلي بولي في الدقيقة 95.
ارتفع رصيد ولفرهامبتون إلى 39 نقطة في المركز السابع، وارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى 25 نقطة في المركز 16.
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