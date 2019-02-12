شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشطات» تبعد الدكان عن «طائرة الفيصلي» 4 أعوام والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قرارا تأديبيا للاعب كرة الطائرة بنادي الفيصلي ريان بن عبدالله الدكان، لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات.
وأوقفت اللجنة اللاعب 4 سنوات داخليا وخارجيا، بعد فحص العينة عقب مباراة الموج والفيصلي بالدوري، التي ثبت فيها وجود عناصر محظورة، أو نواتجها الأيضية، أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من اللاعب.
والقرار قابل للاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخه، استناداً للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.
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