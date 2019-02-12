شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد يكشف كواليس أزمة اجتماع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة إن حضور مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اجتماع الأندية الأخير أمر طبيعى موضحا أنه مجلس الإدارة له الحرية فى تحديد هوية المدعوين لاجتماعات الجبلاية.

أضاف مجاهد خلال تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر :" مبعوث النادى الأهلى كان يعلم تماما حضور مرتضى منصور اجتماع الجبلاية " موضحا أن الفيديو الأخير المسرب لخناقة شوبير ومرتضى منصور مزيف ولا أساس له من الصحة.

تابع :" من الطبيعى أنه عندما ندعو لاجتماع أن نبعث خطابات للاندية ولا شك أن الزمالك من اهم الأندية ومتصدر المسابقة لكن المفروض كان الأهلى يرسل لنا رغبته بعدم الموافقة على وجود الزمالك من البداية".

أردف مجاهد:" انتظام مسابقة الدوري أمر طبيعى ولا علاقة له بالاستثمار" موضحا أن طلب بيراميدز بعدم لعب مبارياته قبل خوض الأهلى مؤجلاته فى الدور الأول أمر طبيعى.

أكمل المتحدث الإعلامى بإسم الجبلاية إنه من الطبيعى أن يعيد اتحاد الكرة النظر فى مواعيد جدول الدوري مؤكدا أن لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين لها كل الصلاحيات فى ذلك ".

واستطرد:" الجبلاية لا علاقة لها بغياب جماهير الأهلى عن المباريات موضحا أن هذا الملف يحتاج موافقات واشتراطات أمنية.

أضاف مجاهد الأهلى تقدم بشكوي ضد اتحاد الكرة للكاف وتم تسليمها باليد" مبديا استغرابه من فتح واقعة تونس والاعتداء على حافلة الفريق وإصابة هشام محمد لاعب الفريق فى الوقت الحالى".

تابع مجاهد :" الحديث عن تكافؤ الفرص فى ملف الجماهير لا يوجد ما يبرره متسائلا هل اتحاد الكرة يمنع الاهلى من الجمهور أم الامن والجبلاية ليس لها علاقة بغياب جماهير الاهلى عن مباريات الدوري".

أردف مجاهد :" بيانات الأهلى الأخيرة كانت لمخاطبة الجماهير وليس اتحاد الكرة لافتا إلى أن كل مسئول لا بد أن يعرف ما عليه للإنهاء الاحتقان وعدم اللعب على مشاعر الجماهير والأزمة لا تحتاج لتدخل الدولة" ، إضافة إلى أنه ليس من حق الأهلي السؤال عن اسباب تأجيل أى مباراة لان ذلك شأن خاص لاتحاد الكرة.