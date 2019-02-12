شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى دورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة عشر بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين لمواليد 98 للموسم المحلى 2018/2029 .
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلٍ من الأهلى مع الزمالك فى الثانية ظهرًا على صالة الأهلى بحضور حاملى بطاقات الاتحاد فقط وأعضاء الناديين .
كما تشهد نفس الجولة أيضًا لقاءات بين كلٍ من 6 أكتوبر مع الشمس وطلائع الجيش مع سبورتنج والزهور مع أصحاب الجياد والأولمبى مع بورسعيد والطيران مع البنك الأهلى وهليوبوليس مع الجزيرة وبترول أسيوط مع سموحة والحوار مع هليوليدو .
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