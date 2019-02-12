شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع "بيراميدز " يطالب رئيس نبروه بعزومة "عكاوى" بمناسبة إنتهاء أزمته مع سموحه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب عبدالله بكرى مدافع فريق بيراميدز أحمد المسيرى رئيس نادى نبروه، وعلق على تغريدته على تويتر بدعوته على عزومة "عكاوى" بمناسبه إنتهاء الأزمة التى كان بطلها اللاعب بين نادى نبروه وسموحه بإتفاق مسئولى الناديين على حلها بصورة ودية وعدم تصعيدها إلى المحكمة الرياضية بالإتحاد الدولى .
المسيرى رئيس نادي نبروه رد على تعليق "بكرى" قائلا عزومة إيه الى بتتكلم عليها ده إحنا هنشتريلك محل "العكاوى".
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