موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزاتى اليوم الثلاثاء بدورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلي اليوم، الثلاثاء، مباراة مهمة أمام فريق "سيمبا" على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلى وسيمبا فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلى وسيمبا فى الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا، ويتطلع بطل مصر لحصد النقاط الثلاث في لقاء اليوم بحثًا عن الصعود "فلكيًا" لدور الثمانية في البطولة فالفوز يرفع رصيد المارد الأحمر إلى 10 نقاط يحجز بهم تذكرة دور الثمانية بنسبة كبيرة للغاية قبل آخر جولتين في دور المجموعات أمام فيتا كلوب بالكونغو وشبيبة الساورة الجزائري ببرج العرب ويُدير مباراة اليوم طاقم تحكيم سوداني بقيادة محمود على محمود، ويعاونه كل من وليد أحمد على مساعد أول، وأحمد ناجي صبحي مساعدٍ ثانٍ.

الأهلى تدرب فى تنزانيا مرتين قبل مواجهة سيمبا

وخاض الأهلي التدريب مرتين في تنزانيا أحدهما على ملعب "جيم خانا" القريب جدًا من فندق إقامة الفريق بدار السلام والآخر على مباراة المباراة وظهر لاعبو الفريق في حالة فنية جيدة للغاية خلال التدريبات الماضية وبات جميع اللاعبين جاهزين لخوض المباراة اليوم وحرص الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على التحدث كثيرًٍا مع لاعبيه طوال التدريبات الماضية من أجل حثّهم على الفوز اليوم والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط.

لاسارتي يحذر لاعبي الأهلى من التهاون أمام سيمبا

ومن أهم تعليمات لاسارتي للاعبي الأهلي عدم الاستهانة بالفريق التنزاني بدعوى إنه خسر بخماسية نظيفة في آخر مباراتين حيث خسر من الأهلي 5 - صفر ببرج العرب في الجولة الثانية بعدما سبق وخسر بالنتيجة ذاتها من فيتا كلوب بالكونغو في الجولة الثانية وطالب لاسارتي لاعبيه بضرورة احترام الخصم وعدم الاستهانة به خاصة أنه يكون منافسًا شرس عندما يلعب على أرضه ووسط جمهوره بدليل إنه فاز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة في تنزانيا وهو ما يؤكد ضرورة احترام الخصم التنزاني والتركيز في الملعب منذ انطلاق المباراة.