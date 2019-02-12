شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني: لا صحة لإلغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه لا صحة لإلغاء مسابقة الدوري الممتاز. وقال عبد الغني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «هذا الموسم استثنائي من كل شئ سواء ضغط المواعيد بسبب تعديل مواعيد بطولات أفريقيا» . وأضاف: « لابد من إغلاق موضوع إلغاء مسابقة الدوري الممتاز لأنه لن يحدث والمسابقة ستستمر للنهاية»

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