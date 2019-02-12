شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: لا يوجد خلاف مع الحضرى حول ارتداء شارة "كابتن" النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود فتح الله مدافع النجوم، إن استمرار عصام الحضري فى الملاعب يعد حافزا عاليا لجميع اللاعبين موضحا أن انضمام السد العالى لفريقه بمثابة إضافة كبيرة .

أضاف فتح الله خلال تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر أنه لا يوجد خلاف بينه وبين الحضري حول ارتداء شارة الكابتن مؤكدا أن هدفهم أكبر من ذلك فى تحقيق نتائج إيجابية مع النجوم خلال الفترة القادمة.

وعن إمكانية عودته للمنتخب بقيادة خافيير أجيري قال :" نفسى أرجع للمنتخب لكن الموضوع صعب فى ظل وجود الأجيال الجديدة خصوصا أنى لست على خارطة المنتخب فى الوقت الحالى".

تابع مدافع النجوم أن الزمالك الأقرب للتتويج بلقب الدوري فى ظل المستوى العالى الذى يقدمه لاعبيه ولكن اللقب لم يحسم بعد فى ظل احتدام المنافسة مع الأهلى وبيراميدز.