شاهد.. بعد العودة بقرار أفريقى.. كشف حساب الإسماعيلى بدورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " بعودة فريق الإسماعيلى للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا مرة اخرى ، كرد اعتبار للفريق ، بعد اعتباره منسحبا من البطولة على خلفية الشغب الجماهيرى الذى شهد مباراته أمام الأفريقى بدورى الأبطال .
وبعد الفرمان الأفريقى بعودة الفريق مرة أخرى للمنافسة فى أفريقيا ، نرصد كشف حساب الدراويش فى دورى الأبطال .
خاض الإسماعيلى 6 لقاءات فى البطولة ، حقق الفوز خلال 3 مواجهات ، و خسر مثلهم ، وقد نجح لاعبيه فى تسجيل 7 أهداف ومثلهم هزت شباكه .
فاز الإسماعيلى أمام كلا من لو ميساجير نجوزى البورندى بمنافسات دور الـ 64 ، ذهابا بهدف نظيف و عودة بهدفان مقابل هدف .
وبعد تأهل الفريق لمنافسات دور الـ 32 من البطولة ، ألتقى مع القطن الكاميرونى حيث فاز فى الذهاب بهدفين دون رد ، بينما خسر فى لقاء العودة بهدفين مقابل هدف
كما خسر فى دور الـ 16 أمام مازيمبى بهدفين دون رد ، و أمام الأفريقى التونسى بهدفين مقابل هدف ، ويتبقى له 4 مباريات يشترط الفوز خلالها لضمان التاهل إلى ربع نهائى المنافسات .
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