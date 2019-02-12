شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بعد العودة بقرار أفريقى.. كشف حساب الإسماعيلى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " بعودة فريق الإسماعيلى للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا مرة اخرى ، كرد اعتبار للفريق ، بعد اعتباره منسحبا من البطولة على خلفية الشغب الجماهيرى الذى شهد مباراته أمام الأفريقى بدورى الأبطال .

وبعد الفرمان الأفريقى بعودة الفريق مرة أخرى للمنافسة فى أفريقيا ، نرصد كشف حساب الدراويش فى دورى الأبطال .

خاض الإسماعيلى 6 لقاءات فى البطولة ، حقق الفوز خلال 3 مواجهات ، و خسر مثلهم ، وقد نجح لاعبيه فى تسجيل 7 أهداف ومثلهم هزت شباكه .

فاز الإسماعيلى أمام كلا من لو ميساجير نجوزى البورندى بمنافسات دور الـ 64 ، ذهابا بهدف نظيف و عودة بهدفان مقابل هدف .

وبعد تأهل الفريق لمنافسات دور الـ 32 من البطولة ، ألتقى مع القطن الكاميرونى حيث فاز فى الذهاب بهدفين دون رد ، بينما خسر فى لقاء العودة بهدفين مقابل هدف

كما خسر فى دور الـ 16 أمام مازيمبى بهدفين دون رد ، و أمام الأفريقى التونسى بهدفين مقابل هدف ، ويتبقى له 4 مباريات يشترط الفوز خلالها لضمان التاهل إلى ربع نهائى المنافسات .