ننشر التشكيل النهائي للجان بطولة أمّم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ثروت سويلم ، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، انه تم الاتفاق بين الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة واتحاد الكرة على تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، ويضم: د / محمد سلطان اللجنة الطبية لواء/ يحيى عبد الرحمن لجنة تطوير الاستادات لواء / شريف فايز لجنة النظم والمعلومات لواء حسام ناجي لجنة الأمن مهندس / شريف سالم لجنة الإقامة عبد المنعم الصاوى لجنة المتطوعين محمد كامل لجنة التسويق ياسر فتحى لجنة القانونيه كامل أبو على لجنة الأنشطة السياحية طارق كمال لجنة المراسم تامر غنام لجنة المالية أحمد عبد الله لجنة التدريب والمباريات أسامة إسماعيل لجنة الإعلامية أحمد الشيخ لجنة الاتصال الحكومي

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