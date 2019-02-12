تعليق ناري من خالد مرتجي عن سبب انسحابه من اجتماع اتحاد الكرة

محمد رشاد

فسَّر خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أسباب انسحابه من اجتماع الأندية في الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي، بعد حضور رئيس نادي الزمالك، الذي تم إيقافه من ممارسة أي نشاط من قبل الاتحاد الإفريقي.

وقال "مرتجي"، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد" اليوم، الإثنين، "انسحابي من اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية قرار مجلس إدارة ولم اتخذه بشكل فردي"، مضيفًا: "انسحاب مرتجي هو انسحاب الأهلي".

وأضاف "الأهلي يحترم قرارات الاتحادات الإفريقية والدولية، نعمل باحترافية وهذا هو المفترض أن يتم...