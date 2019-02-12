القسم الرياضي
قال شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، إن مسئولي الفريق الأحمر لم يمانعوا في تأجيل لقاء بيراميدز، لكنهم طلبوا الاستفسار عن سبب التأجيل عبر خطاب موجه لاتحاد كرة القدم المصري.
وأضاف فؤاد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون" على فضائية أون سبورت: "النادي الأهلي لا يريد أن يصدر أي أزمات ولا يعمل على زرع الفتن بين الجماهير المصرية، وهو ناد له دور وطني كبير منذ تأسيسه".
وتابع المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الفريق الأحمر: "الأهلي كان موقفه واضحا ولم يمانع في تأجيل مباراته أمام بيراميدز ومن حق أي ناد أن يطالب...
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: لم نمانع في تأجيل مباراة بيراميدز.. ولا نريد تصدير أزمات أو زرع فتن بين الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.