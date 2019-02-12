محمد رشاد
أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه تواجد مع الفريق في جميع بطولات كأس العالم للأندية التي تأهل فيها، مشيرًا إلى البطولة القارية مشتاقة لتواجد الفريق الأحمر.
وقال "مرتجي"، خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، كنت متواجدًا مع الأهلي في جميع بطولات كأس العالم للأندية التي تأهل فيها الفريق، سواء كمنسق، أو نائب رئيس بعثة أو رئيسًا لها".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتجي: كأس العالم للأندية اشتاق للأهلي ونسير على خطى ريال مدريد والبايرن ..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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