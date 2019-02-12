مرتجي: كأس العالم للأندية اشتاق للأهلي ونسير على خطى ريال مدريد والبايرن ..فيديو

محمد رشاد

أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه تواجد مع الفريق في جميع بطولات كأس العالم للأندية التي تأهل فيها، مشيرًا إلى البطولة القارية مشتاقة لتواجد الفريق الأحمر.

وقال "مرتجي"، خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، كنت متواجدًا مع الأهلي في جميع بطولات كأس العالم للأندية التي تأهل فيها الفريق، سواء كمنسق، أو نائب رئيس بعثة أو رئيسًا لها".