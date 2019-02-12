محمد رشاد
ناشد أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل لإنهاء حالة الاحتقان التي تعيشها الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش المذاع عبر قناة صدى البلد والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، إن الكرة المصرية تشهد حالة من الاحتقان بين جماهير الكرة، بسبب محاولة الجميع استعراض القوة.
وأضاف: "هناك أزمة كبيرة من استعراض للقوة بين الجميع المشاركين في المنظومة الكروية، الأمر الذي يجعل الأمور تزداد سوءا،لا يمكن تحميل الجماهير...
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو يوجه رسالة خاصة لـ الرئيس السيسي لإنهاء حالة الاحتقان الكروي.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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