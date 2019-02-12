القيعي: الأهلي ليس "نادي السُلطة" الذي تُسدد الدولة ديونه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي، لتفسير تصريحاته التي أدلى بها مؤخرًا بشأن أن الأهلي "نادي الدولة"، مؤكدًا أنه تأسس على الوطنية والقيم والمبادئ وحقق نجاحات كبيرة محليًا وإقليميا وعالميًا.

وقال القيعي، في برنامجه "ملك وكتابة" عبر قناة "الأهلي": "نعم قلت أن الأهلي نادي الدولة لأن النادي الذي يفرح الدولة، هل مسؤولي الدولة سيحبون الشتّام واللعّان والهدّام والفاشل الذي يهتك الأعراض؟".

وأضاف: "أما النادي الذي يتم إخفاء مشاكله وتُدفع أموال نيابة عنه لإنقاذه من الإيقاف هذا هو نادي السُلطة، لكن الأهلي بقيمه وعراقته يتسق مع أهداف الدولة، نحن نادي الدولة الذي يشرف مصر".

وأوضح: "لم تُسدد الديون للأهلي تجنبًا لخصم النقاط، وهذا ليس حقه، كما أن اتحاد الكرة ترك الأهلي وحيدًا عندما تعرض للاغتيال المعنوي قبل نهائي أبطال إفريقيا في النسخة الماضية التي كان يستطيع الفوز بها".

وأتم مستشار التعاقدات بالأهلي قائلا: "اتحاد الكرة لم يتضامن معنا مثلما فعل مع الإسماعيلي هذا العام بالمساهمة في إعادته للمشاركة في البطولة".