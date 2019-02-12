الليلة.. الأهلي يواجه سيمبا لعبور مجموعات دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستأنف الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا حين يحل ضيفًا على سيمبا التنزاني عصر اليوم الثلاثاء في العاصمة دار السلام، في الجولة الرابعة من دور المجموعات من المسابقة التي يحمل فيها الرقم القياسي بثمانية ألقاب.

وصيف النسخة الماضية من البطولة القارية سيدخل المباراة وهو على قمة ترتيب المجموعة الرابعة بسبع نقاط دون تلقي أي هزيمة، بينما يأتي سيمبا في المركز الثالث وفي جعبته ثلاث نقاط بعد تلقي هزيمتين متتاليتين.

ويسعى الأهلي إلى تكرار الفوز على سيمبا للاقتراب بخطوة جديدة نحو التواجد ضمن الثمانية الكبار في المسابقة، وقد يكفيه الفوز التأهل مباشرةً للدور التالي حال عدم خسارة فيتا كلوب الكونجولي أمام شبية الساورة الجزائري.

ومن المقرر أن يستضيف شبيبة السوارة نظيره فيتا كلوب في الجزائر بالتاسعة مساءً ضمن منافسات نفس الجولة، مع العلم أن لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين الذي أقيم في الكونجو في بداية الشهر الجاري انتهى بالتعادل (2-2).

بينما حقق الأهلي فوزًا تاريخيًا على سيمبا بخماسية نظيفة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، كأكبر انتصار في تاريخ مشاركات النادي بمرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا منذ تعديل لائحة البطولة في نسخة 1997.

ويتمتع الأهلي بأفضلية تاريخية أمام الفرق التنزانية، بعدما نجح في تحقيق فوزه العاشر من أصل خمس عشرة مواجهة جمعته بفرق تنزانيا، مقابل تحقيق فرق تنزانيا للفوز في مناسبتين وحسم التعادل النتيجة في ثلاث مباريات.

ويبحث الأهلي عن الانتصار الثالث على سيمبا، بعدما سبق أن التقيا عام 1985 في دور الـ16 لدوري الأبطال، إذ فاز الأهلي ذهابًا بنتيجة (2-0) وخسر في العودة (2-1)، قبل أن يعود في تلك النسخة ويكرر فوزه.

بطاقة المباراة:

الفريقان: سيمبا والأهلي.

الحدث: دور المجموعات لدوري الأبطال.

الملعب: الملعب الوطني بدار السلام.

الموعد: الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الحكم: السوداني محمود علي محمود.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 4.

المعلق: علي محمد علي.