ميدو يُناشد الرئيس السيسي بالتدخل لإنهاء حالة الاحتقان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ناشد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لإنهاء حالة الاحتقان التي تعيشها الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الكرة المصرية تشهد حالة من الاحتقان بين جماهير الكرة، بسبب محاولة الجميع لاستعراض القوى.

وأضاف:" هناك أزمة كبيرة من استعراض للقوى بين الجميع المشاركين في المنظومة الكروية، الأمر الذي يجعل الأمور تزداد سوء".

وتابع:" لا يمكن تحميل الجماهير مسؤولية الأزمة بشكل كامل في ظل خروج عدد كبير من المسؤولين بتصريحات تزيد من حالة الاحتقان".

وأوضح ميدو، أنه لابد من تدخل سياسي بجلوس جميع الأطراف أصحاب الأزمة، وذلك تحت مظلة الرئاسة المصرية لإنهاء حالة الاحتقان.

وشهدت الأيام الماضية، تصاعد أزمة في ملعب الكرة المصرية، بسبب مؤجلات الدوري الممتاز بين الأهلي وتحالف (بيراميدز- الزمالك) في أزمة لم تنته وقد تعصف باستمرار بطولة الدوري العام هذا الموسم.

وترجع أزمة تضارب جدول بطولة الدوري الممتاز إلى أجندة بطولات أفريقيا للأندية والمنتخبات، بالإضافة إلى اشتراك 4 أندية مصرية بالبطولة العربية، وهو ما أدى إلى مؤجلات بالجملة.

وبعد أيام من التأكيد على استكمال المسابقة، أشعل تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز أزمة المؤجلات وتضامن معه رئيس نادي الزمالك وأعلن عدم أداء أي مباراة في حالة عدم تنفيذ مطلبه وهو ما فعله رئيس الأبيض الذي أكد أنه لن بعد مباراة نجوم المستقبل وهدد رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالتصعيد إلى الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.

ورد الأهلي في بيان رسمي وحذر اتحاد الكرة من المساس بجدول مبارياته في بطولة الدوري مشدداً أنه حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس القادم، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي سيتم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.

وانسحب الأهلي من اجتماع الأندية الذي أقيم الأربعاء الماضي احتجاجاً على حضور رئيس الزمالك للمؤتمر للاجتماع بسبب ايقافه من الاتحاد الافريقي لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية.

وأصدر الأحمر بيان أعلن خلاله شكوى الاتحاد المصري للجنة الأولمبية بسبب دعوته لرئيس الزمالك لاجتماع الأندية بالإضافة إلى شكوى الأخير للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤكداً على مطلبه بخصوص مباراة بيراميدز ومعلناً انسحابه من البطولة العربية احتجاجاً على تجاوزات الاتحاد العربي.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز التي كان من المقرر أن تقام في نهاية فبراير الجاري في موعد لم يحدده بعد على أن تُلعب مباراة القمة في نهاية مارس القادم دون تعديل وهو القرار الذي منح النادي الأحمر انتصاراً معنويا.

وهاجم رئيس الزمالك النادي الأهلي على خلفية بيانه الأخير وخلفه تركي آل الشيخ الذي فتح النار على مسئولي النادي الأحمر.