خالد مرتجي: الأهلي يسير على خطى ريال مدريد وبايرن ميونخ

أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه تواجد مع الفريق في جميع بطولات كأس العالم للأندية التي تأهل فيها.
وقال مرتجي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: كنت متواجد مع الأهلي في جميع بطولات كأس العالم للأندية التي تأهل فيها الفريق، سواء كمنسق، نائب رئيس بعثة أو رئيسًا لها”.
وأكمل: “كأس العالم للأندية متعطش لوجود الأهلي، والفريق عمل خطوة جيدة بإعارة عدد من اللعيبة”.
وأضاف: “نسير على خطى بايرن ميونخ وريال مدريد، بهذا الفكر والإسلوب الإحترافي، من خلال إعارة الناشئين”.
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