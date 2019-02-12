شاهد.. أرون رامسي يوجه رسالة لجمهورآرسنال

أكد لاعب الوسط أرون رامسي على دعمه الكامل لناديه آرسنال بعد 11 عاماً من اللعب بقميصه، بعد توقيعة ليوفنتوس، ونشر اللاعب الويلزي رسالة ودع من خلالها جماهير النادي .
وكتب رامسي عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" وافقت على التوقيع مع يوفنتوسكما سمعتم ، هذا البيان لجماهير آرسنال الذين دعموني ، سأستمر بدعم الفريق ونتمنى إنهاء الموسم بأفضل طريقة ، قبل السفر إلى تورينو وبدء مرحلة جديدة ".
وقال " رحبتم بي وأنا مراهق والجميع
جدير بالذكر اللاعب يبلغ من العمر 28 عاما، وأعلن نادي يوفنتوس مساء اليوم الإثنين التوقيع مع اللاعب الويلزي آرون رامسي ، الذي سينضم للفريق في الصيف القادم مجاناً ، وبعقد يمتد حتى عام 2023.
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