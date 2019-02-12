موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

لاعبو الأهلي كتبت: سارة جاب الله يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً علي سيمبا التزاني علي الملعب الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ويدير اللقاء الحكم السوداني محمود علي محمود . ويسعي الأهلي لحصد الثلاث نقاط ليضمن التأهل لدور الثمانية، بينما يسعي الفريق التنزالي لحصد الثلاث نقاط لرد الإعتبار عندما خسر من "الشياطين الحمر" علي ملعب برج العرب بخمساسية دون رد وليعزز مركزة. مركزة. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني تذاع مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بشكل حصري علي قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعليق علي محمد علي. ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد سبعة نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر، بينما يحتل فيتا كلوب الكنغولي المركز الثاني برصيد أربع نقاط لعب ثلاث مباريات فاز مباراة وتعادل واحدة وخسر مثلها، وجاء سيمبا التنزاني في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط جمعهما من مباراة واحدة وخسر إثنين، بينما يحتل شبية الساورة الجزائري المركز الرابع برصيد نقطتين حصدهما من تعادل مباريتان وخسارة مباراة.

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