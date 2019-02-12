بالأسماء.. ننشر تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية

هاني أبوريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية (أرشيفية) كتب - كريم عبد المحسن: أنهى د.أشرف صبحي وزير الرياضة، بالاتفاق مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، على التشكيل النهائي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون، والتي يرأسها أبوريدة. وجاء التشكيل كالتالي: مهندس / شريف سالم لجنة الإقامة

عبد المنعم الصاوى لجنة المتطوعين

محمد كامل لجنة التسويق د / محمد سلطان اللجنة الطبية

لواء/ يحيى عبد الرحمن لجنة تطوير الاستادات

لواء / شريف فايز لجنة النظم والمعلومات كامل أبو على لجنة الأنشطة السياحية

طارق كمال لجنة المراسم

تامر غنام لجنة المالية

أحمد عبد الله لجنة التدريب والمباريات

أسامة إسماعيل لجنة الإعلامية

أحمد الشيخ لجنة الاتصال الحكومي

لواء حسام ناجي لجنة الأمن

ياسر فتحى لجنة القانونيه

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