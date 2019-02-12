شاهد.. محمد صلاح يفتح النارعلى جماهير الأهلي والزمالك

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لأول مرة منذ اشتعال الأجواء بين جماهير الأهلي والزمالك في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، علق نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على الأزمة.
وغرد صلاح على "تويتر" قائلا: "مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت".
وأضاف "هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟"
وتسببت الأهداف الملغية للفرق المنافسة أمام الأهلي المصري في موجة من الجدل مع جمهور الزمالك وفتحت بابا من السجال بين جمهوري الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي.
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