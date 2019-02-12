صلاح: المدرب الأجنبي هو الأفضل للزمالك

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أكد محمد صلاح نجم ومدرب الزمالك الأسبق، أن المدير الفني الأجنبي يعد هو الخيار الأفضل للأندية في الدوري المصري الممتاز.
وقال صلاح في تصريحات إذاعية "المدرب الأجنبي هو الأفضل للزمالك من المدرب المصري، وذلك لأن المدير الفني الأجنبييستطيع السيطرة على اللاعبين بشكل أكبر، على عكس المصري".
وأردف "لا يوجد مدرب مصري يستطيع أن يسيطر على 30 لاعبا في الفريق، ويفرض أسلوبه عليهم خاصة وإن كان من بينهم
واضاف :"مدرسة الزمالك التدريبية أفضل من الأهلي في الألفية الجديدة، والفريق الأحمر كان الأفضل بفترة الثمانينات".
وعن إلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم أشار إلى أن قرار الإلغاء يعد صعبا للغاية، مشدداً أنه في حالة حدوث ذلك الأمر فهو يعني أن مصر غير قادرة على تنظيم بطولة أمم أفريقيا 20198.
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