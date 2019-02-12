الإسماعيلية تعتلي قمة المجموعة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم

كتب-عبد الرحمن ابو هاشم:

حصد منتخب الإسماعيلية للصم أول 3 نقاط له بالمجموعة الرابعة عقب تغلبه علي منتخب الفيوم برباعية نظيفة في أولي مباريات المجموعة الرابعة، والمقامة علي الملعب القانوني بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ ، ضمن فعاليات دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثانية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، وذلك من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي الإعاقة)، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة والتي أعدتها لذوي الاحتياجات الخاصة هذا العام.

تقدم فريق الإسماعيلية بالهدف الأول في الدقيقة 24 من

الشوط الأول أحرزه اللاعب كيرلس إبراهيم صاحب القميص رقم 9، واستمر ضغط فريق الإسماعيلي حتى تمكن اللاعب عبد الله محمد موسي صاحب القميصرقم 11 من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد.

وفي الدقيقة 20 من الشوط الثاني تمكن اللاعب احمد عطية صاحب القميص رقم 4 من إضافة الهدف الثالث، وفي الدقيقة 25 من الشوط الثاني تمكن اللاعب عبد الله محمد موسي صاحب القميص

رقم 11 من إضافة الهدف الثاني له والرابع لفريقه لتنتهي المباراة بأربعة أهداف نظيفة لمنتخب الإسماعيلية للصم.

وتضم المجموعة الرابعة فرق " الإسماعيلية، الفيوم، جنوب سيناء "، وتقام المباراة الثانية في المجموعة بين فريقي الإسماعيلية وجنوب سيناء ، وتُختتم مباريات المجموعة بمباراة جنوب سيناء والفيوم .

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح حضره كل من محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، واللواء حسين رجب مدير عام المركز الدولي للتنمية الرياضية، علي أنور مشرف عام المدينة الشبابية بشرم الشيخ، حسين فرج عضو الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور محمد عبد الستار، والدكتور وليد رجب عضوا مكتب ذوي الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد خطاب عضو الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة.