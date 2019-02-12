نجم الزمالك السابق يكشف سبب فشل إيهاب جلال مع الفريق

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كشف محمد صلاح نجم ومدرب الزمالك السابق عن سبب فشل، إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق الأبيض في القيادة الفنية.
وقال صلاح في تصريحات إذاعية :"إيهاب جلال تعرض لضغوط كبيرة، خلال الفترة التي تولى فيها مسئولية الجهازالفني لنادي الزمالك، وتلك هي إحدى أسباب فشله مع الفريق".
وواصل "جلال فشل بسبب عدم ثبات التشكيل، كما أن الضغوط التي تعرض لها داخل الزمالك كانت مختلفة عن
وأردف: "كما أن نتائج الفريق كانت مهتزة، وأعتقد أن النتائج كان لها عامل كبير في رحيله، فاستقرار النتائج على الأقل كان سيضمن له البقاء".
وكان إيهاب جلال رحل عن صفوف الفريق مع قرب انتهاء الموسم الماضي، ليخلفه خالد جلال ثم المدير الفني الحالي كريستيان جروس.
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