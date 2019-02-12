محمد صلاح: جروس طور من أداء اللاعبين.. وأيمن حفني لاعب غير مكتمل

كريستيان جروس

تحدث محمد صلاح مدرب ونجم الزمالك الأسبق، عن فترة تواجده داخل جدران النادي الأبيض، وأداء لاعبي الفريق هذا الموسم.

وقال صلاح في تصريحات إذاعية: "هناك العديد من الأشخاص الذين كانوا لا يرغبون في تواجدي داخل جدران الزمالك، وكانوا يطمعون في الحصول على فرصتي داخل النادي".

وعن كريستيان جروس المدير الفني الحالي للزمالك أشار: "لقد استطاع أن

يصل باللاعبين لمستوى جيد، وتمكن من تطوير أداء بعضهم بشكل واضح".

وأردف :"كما أنه استطاع أن يوظف اللاعبين من جديد وعمل على تطوير إمكانياتهم بشكل واضح، وهو ما ظهر على أداء كل من كهربا وساسي ومحمود علاء وأوباما وعبد الله جمعة".

وعن أيمن حفني أوضح: "حفني لاعب غير مكتمل، فهو لا يجيد التعامل مع المدرب الأجنبي، ولكنه يتعامل مع المدرب المصري بشكل أفضل".

وشدد صلاح على أن طارق حامد هو أفضل لاعب قام بتدريبه، مؤكداً أن اللاعب كان يتواجد بالتدريب بشكل دائم ولا يهتم إن كان تدريبا صباحيا أو مسائيا.

واختتم كلماته بالحديث عن عمر جابر قائلا : أذكى لاعب في مصر داخل الملعب، يجيد اللعب في أكثر من مكان بشكل رائع، وهذا يعطي لمدربه حلولا كثيرة.