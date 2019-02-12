شاهد.. آرسنال يوجه رسالة إلى رامسي بعد انتقاله ليوفنتوس

وجه نادي آرسنال رسالة وداع إلى لاعب الفريق آرون رامسي لاعب الفريق بعد انتقاله رسميًا لصفوف يوفنتوس الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكتب آرسنال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر رسالة إلى آرون رامسي، "شكرًا لك".
اللاعب البالغ من العمر 28 عاما انتقل إلى صفوف آرسنال
الجدير بالذكر أن اللاعب انتقل إلى صفوف يوفنتوس في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة.
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