رياضة | التشكيل النهائي للجان بطولة أمم إفريقيا 2019

اتفق مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تشكيل اللجان المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر لها في يونيو المقبل في مصر.

وجاء تشكيل اللجان كالتالي:-

الدكتور محمد سلطان اللجنة الطبية.

اللواء يحيى عبد الرحمن لجنة تطوير الاستادات.

اللواء شريف فايز لجنة النظم والمعلومات.

اللواء حسام ناجي لجنة الأمن.

المهندس شريف سالم لجنة الإقامة.

عبد المنعم الصاوي لجنة المتطوعين.

محمد كامل لجنة التسويق.

ياسر فتحي الجنة القانونية.

كامل أبو علي لجنة الأنشطة السياحية.

طارق كمال لجنة المراسم.

تامر غنام الجنة المالية.

أحمد عبد الله لجنة التدريب والمباريات.

أسامة إسماعيل الجنة الإعلامية.

أحمد الشيخ لجنة الاتصال الحكومي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيمبا

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي

عضو الأهلي: ملعب سيمبا مثل استاد القاهرة

أشاد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بملعب مباراة سيمبا التنزاني والاهلي والمقرر لها غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتجي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "ليس جديد دعم وزارة الخارجية لنا في كل رحلة، لم يقصروا معنا أي وقت.. نخوض اي مباراة من اجل الفوز ونتمنى اسعاد جمهور مصر والاهلي

وأضاف مرتجي: "أكثر نادي في العالم خاض مباريات منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى الشهر الجاري.. ملعب مباراة الأهلي وسيمبا جيد للغايه وأفضل من ملاعب كثيرة في مصر، يذكرني بملعب استاد القاهرة في عزه".

الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.