رياضة | ألافيس يهزم ليفانتي في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألافيس يهزم ليفانتي في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم ديبورتيفو ألافيس للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ليفانتي 2 /صفر اليوم الإثنين في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.
وسجل المدافع فيكتور لاكوارديا الهدف الأول لألافيس في الدقيقة 23 ثم أضاف جوناثان رودريجيز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة.الفوز رفع رصيد ألافيس إلى 35 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد ليفانتي عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.
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