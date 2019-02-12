رياضة | "ميدو" يدعو لجلسة بين "السيسي" ورؤساء الأندية لحل أزمة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميدو" يدعو لجلسة بين "السيسي" ورؤساء الأندية لحل أزمة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا احمد حسام "ميدو" مدرب نادي الوحدة السعودي لعقد اجتماع بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورؤساء الأندية لحل أزمات الدوري.

وقال "ميدو" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "يوجد توتر وشد وجذب محصلش قبل كدة في تاريخ الدوري، في محاولة لاستعراض القوة من جميع أطراف اللعبة".

واضاف "حالنا مش هيتصلح غير لما يتفعل دور لجنة القيم، انادي بهذا الأمر منذ سنوات".

مختتمًا "اطالب بعقد اجتماع بين رؤساء الأندية ورئيس الجمهورية من أجل إنهاء أزمات الوسط الرياضي".

ميدو يدافع عن مهاجم الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، مدرب الوحدة السعودي، أن الكونغولي كاسونجو، لاعب الوحدة المعار من نادي الزمالك، لاعب مميز لكنه تعرض لظلم كبير.

وقال "ميدو" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كاسونجو لاعب مميز لكن الناس ظالماه لأنه يهدر فرصًا كثيرة".

وأكمل: "كاسونجو يهدر فرص لكنه سجل أهدافًا كثيرة وأحرز 36 هدفًا في موسمين ونصف بالدوري المصري".

وأضاف: "تعرض لإصابة كبيرة المباراة الماضية، شرخ في الترقوة، وسيغيب لمدة 10 أسابيع على الأقل".