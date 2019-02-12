رياضة | ميدو يدافع عن مهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يدافع عن مهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أحمد حسام ميدو، مدرب الوحدة السعودي، أن الكونغولي كاسونجو، لاعب الوحدة المعار من نادي الزمالك، لاعب مميز لكنه تعرض لظلم كبير.
وقال "ميدو" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كاسونجو لاعب مميز لكن الناس ظالماه لأنه يهدر فرصًا كثيرة".
وأكمل: "كاسونجو يهدر فرص لكنه سجل أهدافًا كثيرة وأحرز 36 هدفًا في موسمين ونصف بالدوري المصري".
وأضاف: "تعرض لإصابة كبيرة المباراة الماضية، شرخ في الترقوة، وسيغيب لمدة 10 أسابيع على الأقل".
محمد صلاح: رئيس الزمالك لا يتدخل في التشكيل
أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن رئيس الابيض لم يتدخل في الأمور الفنية الخاصة بالفريق خلال وجوده بالجهاز الفني.
وقال صلاح في تصريحاته لبرنامج في الاستاد :" اؤكد للمرة المليون أن رئيس الزمالك لا يتدخل في تشكيل الفريق".
وأضاف:" هو دائما لديه اعتقاد أن الفريق لابد ان يهاجم بـ 2 مهاجمين، ولكنه لم يتحدث عن لاعب بعينه نهائيا".
محمد صلاح: الزمالك الأقرب لحسم اللقب ودجلة "الأقرب للهبوط"
أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن الأبيض هو الاقرب لحسم لقب الدوري هذا الموسم.
وقال صلاح في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : ترتيب الجدول بنهاية الموسم سيكون كالأتي، الزمالك ثم الأهلي وبيراميدز".
وأضاف :"الأقرب للهبوط فريق وادي دجلة، وأري أنه إذا هبط لن يستطيع العودة للأضواء مره أخرى بسبب طريقة لعبه".
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