رياضة | ميدو يدافع عن مهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يدافع عن مهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو، مدرب الوحدة السعودي، أن الكونغولي كاسونجو، لاعب الوحدة المعار من نادي الزمالك، لاعب مميز لكنه تعرض لظلم كبير.

وقال "ميدو" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كاسونجو لاعب مميز لكن الناس ظالماه لأنه يهدر فرصًا كثيرة".

وأكمل: "كاسونجو يهدر فرص لكنه سجل أهدافًا كثيرة وأحرز 36 هدفًا في موسمين ونصف بالدوري المصري".

وأضاف: "تعرض لإصابة كبيرة المباراة الماضية، شرخ في الترقوة، وسيغيب لمدة 10 أسابيع على الأقل".

محمد صلاح: رئيس الزمالك لا يتدخل في التشكيل