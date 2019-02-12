شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود حجازي للبريمرليج مجددًا ؟ والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365

يلعب نجمنا المصري " أحمد حجازي"، رفقة ويست بروميتش البيون في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي"تشامبيونشيب"، الذي هبط معه الموسم الماضي من البريمرليج إلى الدرجة الأدني.

وينافس ويست بروميتش بقوة هذا الموسم علي المراكز المؤهلة للبريمرليج، من أجل العودة للدوري الأقوي في العالم مرة أخري.

ويحتل ويست يروميتش المركز الرابع في ترتيب "تشامبيونشيب" بعد 30 مباراة برصيد 53 نقطة، جمعها من خلال 15 فوز، 8 تعادلات، 7 هزائم، ومتبقي للفريق 16 مباراة.

وسيلعب غدًا أحمد حجازي برفقه فريقه وست بروميتش أمام فريق نوتنجهام فورست في الجولة 31 من منافسات "تشامبيونشيب"

ويصعد بطل المسابقة والوصيف مباشرة إلي البريمرليج، فيما يلعب أصحاب المراكز 3_6 في دورة ترقي، يصعد منها الفريق صاحب أكبر عدد من النقاط للبريمرليج.

وشارك حجازي هذا الموسم مع فريقه في 26 مباراة، بواقع دقائق لعب 2340 دقيقة، وسجل هدف وصنع هدفين.

ويملك حجازي فرصة كبيرة في العودة للبريمرليج مجددًا مقارنة بالمصري الأخر "أحمد المحمدي" الذي يلعب في صفوف فريق أستون فيلا، حيث يحتل فريقه المركز ال10 برصيد 44 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المركز السادس المؤهل لدورة الترقي.

ويعد حال المصري الأخر "سام مرسي" الذي يلعب في صفوف فريق ويجان أتليتك هو الأصعب، حيث يحتل فريقه المركز ال19 برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط عن مراكز الهبوط للقسم الأدني.