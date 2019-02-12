شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يظهر مع ميسي في إعلان بيبسي ..فيديو والان مع التفاصيل

الخليج 365- ظهر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في فيديو بأحد الإعلانات التجارية مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الأسباني.

وكان الثنائي ظهرا سابقا في كواليس أحد الإعلانات الخاصة بشركة المشروبات الغازية "بيبسي"، قبل أن يتم نشر الأعلان بشكل رسمي اليوم.

ويتصدر صلاح حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدف بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أجوير لاعب مانشستر سيتي.

كما يعتلي ميسي ترتيب هدافي الدوري الأسباني برصيد 21 هدف بفارق 6 أهداف عن لويس سواريز زميله في الفريق.