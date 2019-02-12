شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من إيفرا للاعبي مانشستر يونايتد قبل لقاء سان جيرمان والان مع التفاصيل
الخليج 365- وجه الفرنسي باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد السابق، رسالة دعم للشياطين الحمر قبل المباراة الهامة أمام باريس سان جيرمان التي تقام غدا الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.
ونشر إيفرا فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي "إنستجرام"، جاء محتواه كالتالي، "هذه رسالة للاعبي وجماهير مانشستر يونايتد، أكن الكثير من الاحترام لباريس، وهناك العديد من الأصدقاء، ولكن نحن مانشستر يونايتد".
وأضاف، " أرجوكم يا رفاق، احرصوا على أن تجعلونا نفخر بكم غدًا من خلال الركض في أرجاء الملعب، أريد لاعبين يأكلون العشب غدًا".
وكانت أخر تجربة لإيفرا كلاعب في النصف الثاني من الموسم الماضي مع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، ولم يحقق خلالها نجاحا يُذكر.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من إيفرا للاعبي مانشستر يونايتد قبل لقاء سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.