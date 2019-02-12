شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من إيفرا للاعبي مانشستر يونايتد قبل لقاء سان جيرمان والان مع التفاصيل

الخليج 365- وجه الفرنسي باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد السابق، رسالة دعم للشياطين الحمر قبل المباراة الهامة أمام باريس سان جيرمان التي تقام غدا الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ونشر إيفرا فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي "إنستجرام"، جاء محتواه كالتالي، "هذه رسالة للاعبي وجماهير مانشستر يونايتد، أكن الكثير من الاحترام لباريس، وهناك العديد من الأصدقاء، ولكن نحن مانشستر يونايتد".

وأضاف، " أرجوكم يا رفاق، احرصوا على أن تجعلونا نفخر بكم غدًا من خلال الركض في أرجاء الملعب، أريد لاعبين يأكلون العشب غدًا".

وكانت أخر تجربة لإيفرا كلاعب في النصف الثاني من الموسم الماضي مع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، ولم يحقق خلالها نجاحا يُذكر.