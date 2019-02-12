شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يخشى ريمونتادا رونالدو في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعود عجلة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للدوران من جديد وذلك مع بدء منافسات جولة ذهاب دور الستة عشر وذلك بعد توقف دام لمدة شهرين ليعود مع المنافسات الصراع الشرس بين الارجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي .

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على المنافسات والأرقام التي يتنافس عليها قطبي كرة القدم في العصر الحديث خلال منافسات البطولة الأعرق أوروبياً.

بدايةً يمتلك ليونيل ميسي في رصيده من الأهداف ستة جعلته في وصافة ترتيب الهدافين خلف الثنائي المتصدر روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني ولكن على الرغم من تفوق البرغوث على الدون تهديفياً حيث يملك البرتغالي هدف واحد في جولة المجموعات.

وعلى الرغم من بلوغ فارق الأهداف بين النجمين الرقم 5 لكن الدون لا يطمئن ميسي كثيراً ويجعله خائفاً من حدوث ريمونتادا جديدة وعودة تاريخية اخرى.

ريمونتادا كريستيانو رونالدو

وبالنظر إلى الأرقام التي سجلها الدون من قبل في الصراع الثنائي مع ميسي سواء على المستوى التهديفي أو مستوى الجوائز الفردية فإن رونالدو يملك عودة تاريخية في الأبطال بعد أن كان متأخراً في قائمة هدافي البطولة طوال تاريخها.

البداية كانت موسم 2011-2012 حيث كان ليونيل ميسي يمتلك 51 هدفاً في دوري الأبطال جعلته في صدارة الهدافين بفارق كبير عن رونالدو الذي إمتلك في جعبته وقتها 38 هدفاً فقط لكنه لم يرفع الراية البيضاء أو ينسحب بسبب فارق الأهداف الكبير لكنه بدأ في أولى خطواته لتحقيق عودة تاريخية.

ومنذ موسم 2012-2013 نجح الدون في قلب الطاولة رأساً على عقب والتحكم في خارطة دوري أبطال أوروبا بعد وصوله ل83 هدفاً سجلهم بين عامي 2012 إلى عام 2018 في الوقت الذي حافظ فيه البرغوث على نفس معدل الأهداف التي يحرزها في تلك الفترة الزمنية حيث دون 55 هدفاً.

ويتصدر رونالدو بفضل المستوى التصاعدي الكبير الذي قام به صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة حتى وقتنا هذا برصيد 121 هدفاً ويطارده ليونيل ميسي برصيد 106 هدفاً ويتبقى امام ميسي 15 هدفاً فقط من أجل إستعادة رقمه التاريخي كهداف دوري أبطال أوروبا.

ريمونتادا رونالدو في المراحل الإقصائية

ويتشابه سيناريو الموسم الجاري مع صراع الهدافين لبطولة دوري أبطال أوروبا عام 2016 – 2017 الذي سجل فيه رونالدو هدفين بدور المجموعات وتفوق ميسي وقتها بتسجيله 10 اهداف كاملة الأمر الذي أنذر بضمان ميسي للإنفراد بصدارة هدافي البطولة لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن

وخلال الأدوار الإقصائية إستطاع رونالدو تسجيل 10 أهداف دفعة واحدة في الوقت الذي إكتفى فيه ميسي بتسجيل هدف وحيد جاء من علامة الجزاء في شباك باريس سان جيرمان في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب الكامب نو لحساب مباريات ثمن النهائي.

وتعتبر الخمسة أهداف التي سجلها الدون في شباك العملاق البافاري بايرن ميونخ في مباراتي ربع النهائي وثلاثية في شباك اتلتيكو مدريد بنصف النهائي وهدفين في النهائي وصوله للرقم 12 ليتفوق على ميسي الذي توقف رصيده التهديفي في هذا الموسم عند 11 هدف لتشهد ريمونتادا رونالدو الجميع.

ريمونتادا الجوائز الفردية

وفيما يخص الجوائز الفردية نجح رونالدو في تحقيق ريمونتادا أخرى خاصةً في صراع الكرة الذهبية حيث تمكن ميسي بين عامي 2009 و 2012 أن يفرض هيمنته على الجائزة بحصوله عليها لأربعة مناسبات متتالية في الوقت الذي حصل رونالدو على الجائزة في مناسبة واحدة فقط عام 2008 بعد قيادته المانيو للفوز بدوري الأبطال.

لكن رونالدو لم يقف مكتوف الأيدي بل واصل العمل ورفض ما أكده الخبراء بإستحاله إقتراب أحد من رقم ميسي وتوج بالجائزة 4 مرات بداية من عام 2013 ليتساوى اللاعبان بأربعة جوائز فردية لكلاً منهما ، ونجح البرغوث في التتويج بالجائزة الخامسة له عام 2015 قبل أن يعود الدون من بعيد ويتوج بالرباعية أعوام 2013 ، 2014 ، 2016 ، 2017 ليتساوى اللاعبان بخمسة ألقاب لكلاً منهما.

فهل يقدر رونالدو على العودة مرة أخرى من بعيد واللحاق بميسي أم ان البرغوث له رأي آخر ؟