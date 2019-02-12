شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستعد لخطف موهبة بنفيكا والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعي للتعاقد مع البرتغالي الشاب" جواو فيليكس" لاعب بنفيكا البرتغالي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع مبلغ 50 مليون جنيه استرليني للحصول علي خدمات اللاعب.

ويريد زعيم إنجلترا التعاقد مع اللاعب، ليكون بديلا لصانع اللعب الإسباني "خوان ماتا" الذي ينتهي تعاقد بنهاية الموسم الحالي.

وينافس تشيلسي غريمه مانشستر يونايتد في سباق التوقيع مع اللاعب، وأيضا يدخل في السباق فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن حظوظ ولفرهامبتون هي الأقوي في الحصول علي خدمات الشاب البرتغالي، نظرا للعلاقة القوية التي تجمع "خورخي ميندنز" وكيل اللاعب بمدرب "الذئاب" "نونو سانتوس".

وشارك الشاب صاحب ال19 عاما مع بنفيكا هذا الموسم في 18 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 أخرين.

ويمتد عقد اللاعب الملقب بلقب "كريستيانو الجديد"حتي يوليو من عام 2023.