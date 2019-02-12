شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير أسبانيا تحتشد لاستقبال صلاح في ماربيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- وصل فريق ليفربول الإنجليزي إلى مدينة ماربيا الأسبانية في مالاجا، من أجل خوض معسكر أعداد تدريبي قبل لقاء بايرن ميونخ بدوري الأبطال.

واحتشدت الجماهير في مطار بابلو رويز بيكاسو للحصول على بعض الصور والتوقيعات التذكارية مع النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

ويواجه ليفربول ضيفه بايرن ميونخ الألماني يوم 19 من شهر فبراير الجاري على ملعب "انفيلد" في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدف بالتساوي مع الأرجنتيني أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني على جدول ترتيب البريميرليج برصيد 65 نقطة بفارق الأهداف لصالح مانشستر سيتي المتصدر، ويتواجد بايرن ميونخ في المركز الثاني بالبوندسليجا برصيد 45 خلف بوروسيا دورتموند المتصدر بـ50 نقطة.