الان تتابع بعد الهزيمة المذلة.. سر اعتذار مانشستر سيتي لتشلسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

بعد الفوز الكاسح على ملعب الاتحاد بسداسية نظيفة، ربما هي الأكبر التي يتعرض لها النادي اللندني منذ عقود، قدم مسؤولون في فريق مانشستر سيتي الاعتذار لتشلسي.

وتمكن النجم الأرجنتيني، هداف مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو من إحراز ثلاثة أهداف “هاتريك”، فيما صال لاعبو السيتي وجالوا في الملعب، الأمر الذي أعادهم إلى صدارة الترتيب العام للبطولة الإنجليزية الأكثر شهرة ومتابعة في العالم.

وبعد صافرة النهاية مباشرة، بدأ لاعبوا مان ستي في الاحتفال، بينما خرج مدرب تشلسي ماوريسيو ساري عبر نفق اللاعبين دون أن يصافح نظيره بيب غوارديولا، وفي الأثناء كانت تعزف عبر مكبرات الصوت موسيقى أغنية “خطوة للأمام” One Step Beyond، التي تعود للعام 1979، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وحدث أن كانت هذه الأغنية شعارا لفوز الفريق اللندني، ويتم عزفها في ملعب “ستامفورد بريدج” عندما يفوز فريق تشلسي.

وسارع مسؤولون في ملعب مانشستر سيتي، بالطلب من الفنيين وقف عزف الأغنية الرمزية لتشلسي، خشية أن يتم تفسير الأمر على أنه شكل من أشكال الشماتة والتشفي.

وبعد المباراة، عبر غوارديولا عن سعادته بالعرض الذي قدمه لاعبوه، وقال إن “الشهية موجودة للاحتفاظ باللقب.. وبعد النقاط المائة التي حققها الفريق الموسم الماضي، علينا أن نضغط عليهم (اللاعبين)”.