الامارات | ريجيكامب يطلب من الوصل رقماً لم يحققه أروابارينا

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب يطلب من الوصل رقماً لم يحققه أروابارينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الوصل وبني ياس تعادلا مرتين في الموسم الحالي. تصوير: إريك أرازاس

تنطلق مباريات المرحلة الـ15 من دوري الخليج العربي، بمواجهة قوية تجمع الوصل مع بني ياس، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد الوصل، بعدما قدمت لجنة دوري المحترفين، موعد المباراة، بسبب خوض «الإمبراطور» مواجهة أمام الأهلي السعودي السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، على استاد الوصل في زعبيل.

ويأمل المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، أن يحقق مع الوصل رقماً لم يحققه المدرب الأسبق الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، وهو الفوز في أول مباراتين في الدور الثاني من الدوري، إذ إنه رغم النتائج الرائعة التي حققها «الفهود» مع أروابارينا في الموسميين الماضيين، ولكنه لم يحقق الفوز في أول مباراتين في بداية الدور الثاني مع الوصل، بالخسارة أمام الجزيرة، والتعادل مع الظفرة في 2016-2017، والخسارة أمام العين، والفوز على الإمارات في الموسم الماضي.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز اليوم، خصوصاً أنهما التقيا مرتين في الموسم الحالي، وانتهت المباراتان بالنتيجة نفسها بهدف لكل فريق، في ذهاب دوري الخليج العربي، وفي دور المجموعات في كأس الخليج العربي.

ويخوض الوصل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما بدأ «الأصفر» النصف الثاني من الموسم بشكل جيد مع الروماني ريجيكامب، بالفوز على دبا الفجيرة في الجولة الـ14 بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الفجيرة في دور الثمانية من بطولة كأس رئيس الدولة بهدفين دون رد، بينما يتمنى الجهاز الفني أن يواصل «الفهود» الانتصارات، حتى يحسن موقفه في لائحة ترتيب الدوري، خصوصاً أن الفريق يحتل المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

في المقابل، لن يكون بني ياس نداً سهلاً، خصوصاً أنه يعيش أفضل فتراته مع المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورزيتش، إذ يحتل «السماوي» المركز الخامس في لائحة الترتيب برصيد 21 نقطة، وحقق الفريق الفوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري، بنتائج كبيرة، على شباب الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، وعلى دبا الفجيرة بستة أهداف مقابل هدف، قبل أن يواصل نتائجه الرائعة مع بداية الدور الثاني بالفوز على الفجيرة بأربعة أهداف دون رد.

للإطلاع على تصريحات لنجمان وتشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.