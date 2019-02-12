الامارات | كأسا الإمارات للمدارس والفرجان تصلان إلى دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن كأسا الإمارات للمدارس والفرجان تصلان إلى دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت فعاليات منصّة أبطال دو لكرة القدم بكأسيها للمدارس والفرجان في إمارة دبي، بعد رحلة طويلة بدأت في أبوظبي والعين، مروراً بمختلف الإمارات قبل أن تصل إلى دبي.

وشهد اليوم الأول من دور المجموعات في دبي، الذي أقيم على ملاعب «ذا سفنس»، تنافساً كبيراً بين الفرق التي دخلت واضعة نصب أعينها الفوز، فضلاً عن تقديم أفضل مستوياتها أمام كشافي لاليغا الذين تابعوا جميع المباريات عن كثب. من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في «دو»، عبدالواحد جمعة: «من الرائع أن ترى أكثر من 1000 شاب يجتمعون للعب رياضتهم المفضلة، تثبت منصّة أبطال دو يوماً تلو الآخر أهميتها في المجتمع الإماراتي، حيث تستقطب البطولة الشباب من جميع أنحاء الدولة، ليلعبوا كُرة القدم بحثاً عن فرصة التحوّل إلى لاعبي كرة قدم محترفين تحت تدريب شركائنا في لاليغا».